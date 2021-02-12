Российская гоночная команда снова выиграла этап Азиатской серии Ле-Ман

https://static.news.ru/photo/9510bcf8-6f5c-11eb-8754-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба команды G-Drive Racing

Российская автокоманда G-Drive Racing выиграла второй этап Азиатской серии Ле-Ман (ALMS) в Дубае и укрепила лидерство в общем зачёте после победы на 1-м этапе гонки, которая прошла 13 февраля.

Особая сложность для всех участников ALMS — напряжённый график: по два 4-часовых марафона два уик-энда подряд — это очень серьёзная нагрузка как на гонщиков, так и на технический персонал, — приводит слова российского гонщика Романа Русинова пресс-служба команды.

Заключительные два этапа ALMS пройдут 19 и 20 февраля в Абу-Даби.

Ранее NEWS.ru cообщал, что команда G-Drive Racing защищает титул чемпионов ALMS, который она завоевала в прошлом сезоне. Оба экипажа на первом этапе прошли гонку стабильно, не заработав ни единого штрафа.