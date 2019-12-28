Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала список автогонщиков, совершивших рекордное количество обгонов за сезон 2019 года. При этом издание не стало учитывать обгоны на первом круге, отметив, что в нынешнем сезоне средние показатели увеличились с 29,3 до 36,1.
Лидером турнирной таблицы стал российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо». В его активе 69 обгонов. На втором месте оказался Александр Албон, защищающий цвета «Ред Булла». Тройку сильнейших замкнул Кими Райкконен из «Альфа Ромео» с 57 обгонами в активе.
Замыкает список представитель команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого только четыре обгона.
Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике, ранее писал NEWS.ru.
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