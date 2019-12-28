https://static.news.ru/photo/682153d8-2b06-11ea-911c-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat опубликовала список автогонщиков, совершивших рекордное количество обгонов за сезон 2019 года. При этом издание не стало учитывать обгоны на первом круге, отметив, что в нынешнем сезоне средние показатели увеличились с 29,3 до 36,1.

Лидером турнирной таблицы стал российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо». В его активе 69 обгонов. На втором месте оказался Александр Албон, защищающий цвета «Ред Булла». Тройку сильнейших замкнул Кими Райкконен из «Альфа Ромео» с 57 обгонами в активе.

Замыкает список представитель команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого только четыре обгона.

Коринна Шумахер, супруга семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам накануне шестилетней годовщины с момента несчастного случая с участием автогонщика, который получил черепно-мозговую травму и больше не появлялся на публике, ранее писал NEWS.ru.