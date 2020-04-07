Коронавирус сдвинул Гран-при Канады по «Формуле-1» на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/9331457a-790c-11ea-aabe-fa163e074e61_660.jpg Фото: firo Sportphoto/Global Look Press

Организаторы соревнований «Формула-1» отложили Гран-при Канады на неопределённый срок, объяснив рисками из-за мировой пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Канадский этап мировых соревнований по автогонкам планировали провести 12–14 июня. Заезды могли открыть сезон-2020, первые этапы которого уже сорвал коронавирус.

Крайне важно, чтобы все наши силы были объединены для преодоления COVID-19. Мы будем приветствовать вас с распростёртыми объятиями на трассе имени Жиль-Вильнёва, как только это будет безопасно, — цитирует «Интерфакс» промоутера Гран-при Франсуа Дюмонтье.

В издании отметили, что в 2020 году должен был состояться 21-й этап «Формулы-1», включая Гран-при России. Заезды в Сочи назначены на 25–27 сентября.

Как писал NEWS.ru, ещё в конце марта организаторы канадского Гран-при не планировали принимать решение об отмене соревнования до начала мая, когда должна стартовать подготовка трассы. К 7 апреля начавшаяся в декабре мировая пандемия коронавируса охватила около 1,3 миллиона человек в большинстве стран. Около 74 тысяч пациентов погибли, выздоровели 284 тысячи.