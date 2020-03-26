https://static.news.ru/photo/6d3dc31e-6ea0-11ea-afeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/www.imago-images.de/Global Look Press

Решение о проведении этапа Гран-при «Формулы-1» в Канаде должны принять до 1 мая.

Мы собираемся сообщить о своих планах в период между Пасхой и 1 мая, так как начало мая — последний срок, когда мы должны начать подготовку автодрома к Гран-при, — цитирует промоутера этапа в Монреале Франсуа Дюмонтье HuffPost.

Он рассказал, что гонка может быть перенесена, но вопрос об отмене этапа не рассматривается. Гран-при Канады запланирован на 12–14 июня.

Ранее планировалось, что сезон стартует в Азербайджане, но этап перенесли на неопределённый срок, писал NEWS.ru. Таким образом, отменены семь стартовых этапов чемпионата из-за пандемии коронавируса. После отмены гонки в Баку следующим этапом, согласно календарю, значится канадский Монреаль.