https://static.news.ru/photo/019947fa-ce4b-11e9-856f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Сочи Автодрома

В рамках подготовки к Гран-при России «Формулы-1», который пройдёт с 26 по 29 сентября, медики из разных городов прошли учения по внештатным ситуациям на Сочи Автодроме.

Как говорится в сообщении пресс-службы автодрома, врачи провели занятия по оказанию помощи пилотам в случае возникновения происшествий на трассе. В частности, на 16-м повороте была отработана ситуация с аварией гонщика. Кроме того, они изучили устройство болидов, прошли тесты на знание сигнализации жестами и флагами. Всего в учениях приняли участие 70 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи.

Во время гонки в Сочи на трассе будут работать четыре бригады скорой медицинской помощи анестезиологии и реанимации, четыре общепрофильные врачебные бригады, четыре машины быстрого реагирования (MIV), 11 пеших постов, два медицинских вертолёта, три бригады извлечения. Также к началу этапа создаются запасы крови всех групп.

Медперсонал Гран-при планирует взаимодействовать с больницами Сочи, Краснодара, Адлера и Дагомыса.

Ранее сообщалось, что французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер, выступавший за команду BWT Arden, погиб в результате аварии, которая произошла во время гонки девятого этапа серии в Бельгии, писал News.ru.