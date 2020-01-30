https://static.news.ru/photo/2e1274b0-434d-11ea-8738-fa163e074e61_660.jpg Хуан Мануэль Корреа Фото: juanmanuelcorrea/instagram.com

Гонщик команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа обвинил Международную автомобильную федерацию (FIA) в бездействии после аварии, которая произошла в конце августа 2019 года на этапе «Формулы-2».

Во время девятого этапа французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер потерял управление на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним Корреа не успел среагировать и на скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. Юбер погиб через полтора часа после аварии, а Корреа получил перелом обеих ног и несколько дней находился в критическом состоянии.

На следующий день после аварии все уехали в Монцу, а я остался в больнице. Рядом со мной не оказалось никого из FIA, кто мог бы наблюдать за моим состоянием, — цитирует Корреа PlanetF1.

По его словам, через четыре дня после аварии он «чуть не умер, потому что врачи попросту не знали, что делать», так как они никогда не сталкивались с пациентом, перенесшим такую огромную перегрузку. В момент аварии датчик в машине Корреа показал перегрузку 70G.

Корреа перенёс несколько сложных операций и продолжает восстанавливаться. Медики делают всё возможное, чтобы восстановить работоспособность правой ноги гонщика.

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