Гонка «Формулы-2» была приостановлена из-за серьёзной аварии на старте

На старте третьей гонки «Формулы-2» в рамках Гран-при Саудовской Аравии произошло столкновение между болидами бразильца Энцо Фиттипальди и француза Тео Пуршера. Заезд был приостановлен, а оба пилота были госпитализированы.

Отмечается, что выступающий за команду ART Grand Prix Пуршер заглох на старте, а представляющий Charouz Racing System Фиттипальди не успел среагировать и врезался в автомобиль французского пилота. В результате инцидента оба были отправлены в больницу. О серьёзности травм гонщиков не сообщается.

В результате победитель третьего заезда в рамках Гран-при Саудовской Аравии был определён по итогам шести кругов. Лучшее время показал австралиец Оскар Пеастри, на 1,1 секунды от него отстал его партнёр по команде Prema Racing россиянин Роберт Шварцман. Третьим стал швейцарец Ральф Бошунг (+2,7 секунды) из Campos Racing.

Ранее сообщалось, что этап чемпионата по автогонкам «Формула-1» в Японии не состоится из-за ограничений, связанных с коронавирусом. После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне.