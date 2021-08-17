Гран-при «Формулы-1» в Японии отменили

Этап чемпионата по автогонкам «Формула-1» в Японии не состоится из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится на сайте соревнований.

После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство страны приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей, связанных с пандемией, — отмечается в заявлении.

Гран-при Японии был запланирован на 8–10 октября. В прошлом году японский этап также не состоялся из-за пандемии. Ближайший этап «Формулы-1» пройдёт в Бельгии с 27 по 29 августа.

13 июля пилота «Формулы-1» команды «Макларен» Ландо Норриса ограбили после завершения финального матча чемпионата Европы — 2020 по футболу между сборными Англии и Италии.