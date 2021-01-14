Французский мотогонщик умер после травм на этапе «Дакара»

Мотогонщик из Франции Пьер Шерпен умер от травм, которые он получил в результате аварии на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
По данным пресс-службы команды Heros des Belles-Motos, Шерпен умер 14 января, когда его перевозили на медицинском вертолёте из госпиталя в городе Сакака в Джедду.
Дакарский караван хотел бы выразить свои искренние соболезнования его семье, родственникам и друзьям, — говорится в сообщении на сайте марафона.
Авария произошла на скорости 178 км/ч. Обнаруженный на месте происшествия врачами гонщик находился без сознания. Его сразу доставили в медучреждение, где было установлено, что он получил тяжёлые повреждения мозга. Шерпену сделали операцию, в момент транспортировки он находился в искусственной коме.
Ранее NEWS.ru писал, что скончалась легенда ралли-марафона «Париж — Дакар» Юбер Ориоль. Французский гонщик, трёхкратный победитель соревнований умер от осложнений коронавируса. Он заразился вирусом два месяца назад, после чего у него возникли сердечно-сосудистые проблемы.