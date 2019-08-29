https://static.news.ru/photo/6ab69374-ca5d-11e9-85c0-fa163e074e61_660.jpg Эстебан Окон Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Французский гонщик Эстебан Окон в следующем году заменит в составе команды «Формулы-1» «Рено» (Renault) Даниэля Риккардо, сообщает пресс-служба «конюшни».

С 22-летним гонщиком, который ранее был резервным гонщиком Mercedes, подписан многолетний контракт. Окон входил в молодёжную программу Lotus.

Француз дебютировал в «Формуле-1» в середине 2016 года за Manor Racing, в 2017-м перешёл в Force India. В личном зачёте чемпионата мира за свой первый полноценный сезон он занял 8-е место.

Ранее сообщалось, что Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября, писал News.ru.