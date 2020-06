Гонки пройдут без зрителей в соответствии с самыми строгими правилами безопасности. Сезон стартует 3–5 июля с Гран-при в Австрии, где также пройдёт второй гоночный уик-энд сезона 10–12 июля.

Затем по одному этапу пройдут в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии. В Великобритании состоятся два этапа подряд.