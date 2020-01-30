Международная автомобильная федерация (FIA) внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
В сообщении отмечается, что FIA оценивает календарь предстоящих гонок и при необходимости предпримет любые действия, необходимые для защиты участников и зрителей соревнований.
Новый сезон чемпионата мира «Формулы-1» стартует 15 марта в Австралии.
Ранее сообщалось, что Гран-при Китая «Формулы-1», который пройдёт 19 апреля 2020 года, может не состоятся из-за коронавируса, писал NEWS.ru.
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