https://static.news.ru/photo/3a230638-4349-11ea-9594-fa163e074e61_660.jpg Фото: FIA/facebook.com

Международная автомобильная федерация (FIA) внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в Китае, говорится в пресс-релизе организации.

В сообщении отмечается, что FIA оценивает календарь предстоящих гонок и при необходимости предпримет любые действия, необходимые для защиты участников и зрителей соревнований.

Новый сезон чемпионата мира «Формулы-1» стартует 15 марта в Австралии.

Ранее сообщалось, что Гран-при Китая «Формулы-1», который пройдёт 19 апреля 2020 года, может не состоятся из-за коронавируса, писал NEWS.ru.