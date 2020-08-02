Даниил Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/f71271b8-d4d3-11ea-99c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Pool/Bryn Lennon/Global Look Press

Российский пилот из «Альфа Таури» Даниил Квят досрочно завершил гонку «Формулы-1» на трассе «Сильверстоун» в рамках Гран-при Великобритании.

Россиянин стартовал 18-м, однако к 12-му кругу сумел выйти на 12-е место, оставив позади партнёра по команде Пьера Гасли. Тем не менее уже на следующем круге Квят вылетел на входе в скоростной поворот и врезался в ограждение. Машина была довольно сильно повреждена, однако пилот не получил травм и смог самостоятельно выбраться из болида.

Damn that was huge crash, thank god Kvyat is okay! pic.twitter.com/PU4AanayW7 — Coke (@cokeYTF1) August 2, 2020

Перед стартом Гран-при Великобритании на автотреке состоялась традиционная фотосессия. Семь участников гонки, в том числе и Квят, не стали преклонять колено во время церемонии в знак солидарности с борьбой с расизмом. Помимо Квята стоять остались Кими Райкконен, Антони Джовинацци, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Кевин Магнуссен.

35-летний британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» лидирует в личном зачёте гоночной серии с 63 очками. Вторым с 58 очками значится его партнёр по команде финн Валттери Боттас, на третьем месте — нидерландский пилот Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с 33 баллами. Даниил Квят с одним баллом занимает 15-е место.

Ранее NEWS.ru писал, что финский пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен собирается покинуть «Формулу-1» по окончании сезона-2020.