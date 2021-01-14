Алёшин назвал условие, при котором Льюис уйдёт из «Формулы-1»

https://static.news.ru/photo/aaf31a4c-569e-11eb-880d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Алёшин Фото: vk.co/mikhail_aleshin

Пилот программы SMP Racing Михаил Алёшин объяснил, почему «Мерседес» тянет с подписанием контракта с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном.

Я думаю, что факторов может быть много. Вполне возможно, что они не могут сойтись по каким-то контрактным вещам. Это может касаться не только финансовой части — зарплаты Хэмилтона, но и каких-то ограничений, которые команда может наложить на работу с определённой категорией спонсоров. Контракты в «Формуле-1» очень сложны, и вполне возможно, что дело связано с какими-то вещами такого характера, — сказал Алёшин корреспонденту NEWS.ru.

По мнению 33-летнего спортсмена, у «Мерседеса», конечно, есть много альтернатив. Он убеждён, «очевидно, что в 2021 году эта машина будет самая конкурентоспособная».

Я думаю, по приглашению «Мерседеса», при хорошем предложении от него, практически любой пилот, даже связанный контрактными обязательствами, может согласиться, и между командами будет оформлен трансфер. Поэтому, я думаю, для «Мерседеса» это не будет проблемой. Тем более мы видели, как в машину Хэмилтона сел Рассел. Как мы знаем, такие прецеденты происходят нечасто. Рассел — очень быстрый гонщик, но у него не было машины, чтобы доказать это на 100%. Его посадили в «Мерседес», и он сразу обогнал Боттаса и чуть не выиграл гонку. Что, наверное, дало новую пищу для размышления руководству «Мерседеса», для пересмотра каких-то контрактных обязательств Хэмилтона. Факторов там предостаточно, — добавил он.

Российский автогонщик также предполагает, что в случае если Льюис всё-таки останется за бортом, то он завершит карьеру в «Формуле-1».

Если Хэмилтон по каким-то причинам не подпишет контракт с «Мерседесом», — хотя я не думаю, что контракт сорвётся — с большой долей вероятности я склонен предполагать, что Льюис вообще уйдёт из «Формулы-1». Сейчас нет альтернативы, подобной «Мерседесу», и ездить в командах-середняках, я думаю, ему будет неинтересно, и смысла в этом не будет никакого. У меня складывается ощущение, что «Мерседес» и Хэмилтон найдут общий язык, если уже не нашли, мы можем просто чего-то не знать. Потому что если Льюис останется, то вполне возможно, он завоюет в этом году восьмой чемпионский титул, станет самым титулованным человеком в «Формуле-1», и «Мерседес» благодаря этому выйдет на новый уровень с точки зрения маркетинга. Поэтому, я думаю, цели и задачи у Хэмилтона и «Мерседеса» одинаковые, а как они будут реализованы, время покажет, — заключил Алёшин.

Руководство немецкой команды всё ещё находится на стадии переговоров с британским автогонщиком. Что мешает руководству немецкой команды договориться с Хэмилтоном, рассуждает NEWS.ru.