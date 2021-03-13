Замужняя китаянка пошла лечить ногу и выяснила, что является мужчиной

https://static.news.ru/photo/c0cf8254-8495-11eb-b0c8-96000091f725_660.jpg Фото: Edwin Remsberg / Vwpics/Global Look Press

В Китае 25-летняя замужняя женщина обратилась к врачу после травмы лодыжки. Результат обследования дал шокирующий результат: она узнала, что генетически является мужчиной.

Необычную историю рассказывает South China Morning Post. Травматолог направил девушку на рентген, и исследование показало, что её кости остановились в развитии ещё в подростковом возрасте. Её направили на полное обследование, и тогда китаянка узнала о себе невероятную правду.

Оказалось, что «технически» она является мужчиной во всём, за исключением внешнего вида: при том, что она выглядит как женщина, и её наружные половые органы визуально не имеют никаких отличий от женских, она родилась с мужской Y-хромосомой, у неё нет матки и яичников. Кроме того, она рассказала, что у неё никогда не было менструаций.

Когда я была подростком, мама отвела меня к гинекологу. Врач сказал, что моё сексуальное развитие происходит медленнее, чем у других, и месячные могут прийти через несколько лет. А когда я выросла, мне было неловко поднимать этот вопрос, и я не относилась к этому всерьёз, — рассказала девушка.

Несмотря на это очевидное отклонение, у неё никогда не было оснований воспринимать себя иначе, чем женщину. Она не обратилась к специалисту даже после того, как в течение года они с мужем безуспешно пытались завести ребёнка.

Как отмечает издание, не исключено, что теперь девушке потребуется помощь психологов для того, чтобы определиться с гендерной идентичностью. Медики отмечают, что если бы семья китаянки забила тревогу раньше, ей было бы гораздо проще принять себя.

Помимо этого, обследование показало наличие у девушки врождённой гиперплазии надпочечников — заболевания, которое, вероятно, и привело к расстройству сексуального развития. Врачи полагают, что оно могло быть обусловлено близкой родственной связью её родителей.

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