Японские власти попросят всех граждан страны, вернувшихся из китайского региона Хубэй, пройти двухнедельный карантин, вне зависимости от наличия или отсутствия коронавируса в организме туристов, заявили представители министерства здравоохранения островного государства.
Мера объясняется инкубационным периодом новой инфекции, даже если тест дал отрицательный результат. Симптомы заболевания всё равно могут проявиться,
На 30 января в Японию вернулись 416 граждан, побывавших в провинции Хубэй во время вспышки и распространения коронавируса. 13 человек оказались в больнице с подозрением на новый недуг, но инфекцию у них не обнаружили.
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. По мнению специалистов, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.
Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.
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