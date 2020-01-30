https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Японские власти попросят всех граждан страны, вернувшихся из китайского региона Хубэй, пройти двухнедельный карантин, вне зависимости от наличия или отсутствия коронавируса в организме туристов, заявили представители министерства здравоохранения островного государства.

Мера объясняется инкубационным периодом новой инфекции, даже если тест дал отрицательный результат. Симптомы заболевания всё равно могут проявиться, передаёт телеканал NHK.

На 30 января в Японию вернулись 416 граждан, побывавших в провинции Хубэй во время вспышки и распространения коронавируса. 13 человек оказались в больнице с подозрением на новый недуг, но инфекцию у них не обнаружили.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. По мнению специалистов, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.