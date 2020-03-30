https://static.news.ru/photo/28e492a0-722a-11ea-874f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tadayuki YOSHIKAWA/AFLO/Global Look Press

Правительство Японии полностью закрывает въезд в страну иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и почти всей Европы, в том числе Великобритании. Данные меры в Токио принимают в рамках борьбы с коронавирусом.

Прежде въезд в страну был запрещён только для граждан Китая и Южной Кореи, сообщает Kyodo News. Агентство отмечает, что ограничительные меры на островах прорабатываются и для жителей некоторых стран Африки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратился пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы.