Правительство Японии полностью закрывает въезд в страну иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и почти всей Европы, в том числе Великобритании. Данные меры в Токио принимают в рамках борьбы с коронавирусом.
Прежде въезд в страну был запрещён только для граждан Китая и Южной Кореи,
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ приняло новые меры против распространения коронавируса. Власти приняли решение о полном закрытии границ государства. С 30 марта прекратился пропуск через железнодорожные, автомобильные, пешеходные, речные и смешанные КПП. Кроме того, запрещено пересечение сухопутного участка российско-белорусской границы.
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