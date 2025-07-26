Япония в 40-й раз обновила рекорд по продолжительности жизни среди женщин

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин — 81,09 года, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Таким образом, по данным телеканала NHK, страна уже в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди представительниц прекрасного пола.

По продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает шестое место, уступив таким странам, как Швеция, Швейцария и Норвегия. Согласно сведениям Минздрава, показатель почти не изменился по сравнению с 2023 годом. Так, разница по продолжительности жизни у мужчин составила 0%, а у женщин 0,01%.

Ранее жительница британского города Маркет-Харборо Марджери Джейкобс, отметившая 103-й день рождения, заявила, что рецептом ее долголетия является красное вино. Также, по ее мнению, очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе.

До этого член-корреспондент РАН профессор Ольга Ткачева сообщила, что отказ от вредных привычек может увеличить продолжительность жизни на 14 лет и более. И хотя генетика также влияет на процесс старения, ее роль составляет не более 10–20%, уточнила специалист.