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26 июля 2025 в 15:42

Япония в 40-й раз обновила рекорд по продолжительности жизни среди женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средняя продолжительность жизни у женщин в Японии в 2024 году составила 87,13 года, а у мужчин — 81,09 года, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны. Таким образом, по данным телеканала NHK, страна уже в 40-й раз установила мировой рекорд по продолжительности жизни среди представительниц прекрасного пола.

По продолжительности жизни среди мужчин Япония занимает шестое место, уступив таким странам, как Швеция, Швейцария и Норвегия. Согласно сведениям Минздрава, показатель почти не изменился по сравнению с 2023 годом. Так, разница по продолжительности жизни у мужчин составила 0%, а у женщин 0,01%.

Ранее жительница британского города Маркет-Харборо Марджери Джейкобс, отметившая 103-й день рождения, заявила, что рецептом ее долголетия является красное вино. Также, по ее мнению, очень важно всегда сохранять позитивный настрой и заботиться о других больше, чем о себе.

До этого член-корреспондент РАН профессор Ольга Ткачева сообщила, что отказ от вредных привычек может увеличить продолжительность жизни на 14 лет и более. И хотя генетика также влияет на процесс старения, ее роль составляет не более 10–20%, уточнила специалист.

Япония
женщины
продолжительность жизни
долголетие
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