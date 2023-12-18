Япония планирует созвать совет нацбезопасности из-за пуска ракеты КНДР

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Япония созывает совет нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР, заявил премьер-министр Фумио Кисида. По его словам, которые цитирует РИА Новости, пока что сообщений об ущербе нет, сейчас власти ждут детального отчета об инциденте.

Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Я дал указания предоставлять населению оперативную информацию, обеспечить безопасность. К этому часу сообщений об ущербе для Японии нет. Вскоре я получу детальную информацию, будет уточнена ситуация и вскоре мы созовем заседание совета национальной безопасности, — отметил премьер.

Ранее КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии. В японском Министерстве обороны отметили, что объект продолжал полет спустя более 12 минут после запуска, что может быть доказательством большой дальности ракеты. По их словам, это уже второй пуск со стороны КНДР за последние сутки — примерно днем ранее Пхеньян также осуществил запуск ракеты, которая пролетела около 400 км при максимальной высоте полета 50 км, после чего упала в Японское море к востоку от Корейского полуострова за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В КНДР до этого прокомментировали военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые прошли к югу от Корейского полуострова, но за пределами Северной Кореи. По мнению журналистов, эти учения являются «пустой бравадой», а марионетки Вашингтона в Сеуле вынашивают замыслы по вторжению в КНДР.