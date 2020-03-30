https://static.news.ru/photo/d7ea9bf4-7311-11ea-948a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Власти Японии планируют продолжить в 2020 году программу безвизовых обменов с населением южной части Курильских островов, но опасаются угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время мы согласовываем программу безвизовых обменов с четырьмя островами. Однако фактом является то, что там высказывается озабоченность в связи с угрозой распространения коронавируса. Правительство нашей страны хотело бы продолжить безвизовые обмены и в нынешнем году, но мы будем согласовывать этот вопрос с учётом мнения жителей островов и необходимости защиты здоровья людей, — приводят сообщение главы МИД Японии Тосимицу Мотэги в ТАСС.

Отмечается, что российская и японская стороны планировали обсудить график поездок жителей Японии и южной части Курил 12 марта, однако встреча не состоялась в связи с распространением коронавируса нового типа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что правительство Японии полностью закрыло въезд в страну для иностранцев из США, Китая, Южной Кореи и почти всей Европы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.