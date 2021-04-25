Взрыв произошёл на прогулочном катере в Японии

https://static.news.ru/photo/a48352b0-a709-11eb-97d2-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: vladivostok.bezformata.com

В южной японской префектуре Окинава произошёл взрыв на прогулочном катере. Об этом сообщает общественное телевидение страны.

По данным СМИ, инцидент случился в порту города Мотобу. По сообщению полиции, пострадали несколько человек. Точное их число не называется.

Известно, что во время взрыва катер был пришвартован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что взрыв произошёл в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб 25 апреля. По последним данным, погибли 82 человека, большинство отравились угарным газом. По решению премьера Ирака Мустафы аль-Кадими, были уволены руководитель управления здравоохранения района эр-Русафа, где расположено медучреждение, а также несколько представителей руководства больницы. Власти объявили в стране трёхдневный траур.