Взрыв произошёл на прогулочном катере в Японии

В южной японской префектуре Окинава произошёл взрыв на прогулочном катере. Об этом сообщает общественное телевидение страны.
По данным СМИ, инцидент
Известно, что во время взрыва катер был пришвартован.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось о том, что взрыв произошёл в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб 25 апреля. По последним данным, погибли 82 человека, большинство отравились угарным газом. По решению премьера Ирака Мустафы аль-Кадими, были уволены руководитель управления здравоохранения района эр-Русафа, где расположено медучреждение, а также несколько представителей руководства больницы. Власти объявили в стране трёхдневный траур.