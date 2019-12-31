https://static.news.ru/photo/ac388fa6-2baa-11ea-8276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Китая призывают граждан не паниковать из-за вспышки в городе Ухань пневмонии неизвестной природы. В стране действует система контроля и профилактики даже в случае развития тяжёлого острого респираторного синдрома.

По предварительным данным, с начала декабря 2019 года зафиксированы 27 случаев вирусной пневмонии. Семь пациентов в крайне тяжёлом состоянии, передаёт радио Sputnik. Два человека постепенно выздоравливают. Остальным ещё требуется медицинская помощь. В регионе дежурят сотрудники госкомитета по вопросам здравоохранения. Очагом инфекции стал рынок морепродуктов. Проводится дезинфекция местности. Точную причину распространения заболевания пока сказать не могут.

В КНР несколько раз фиксировали вспышки атипичной пневмонии. В 2002-2003 годах жертвами инфекции на материковом Китае стали около 350 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США заявили об эволюции ВИЧ. По их словам, заболевание становится всё заразнее. Выводы сделаны после изучения анализов около 40 тысяч пациентов за десять лет. По данным исследователей, количество частиц вируса в 1 мл крови постепенно увеличивалось. В 2007-м показатель равнялся 13 020 штук, а в 2016-м уже 22 100.