https://static.news.ru/photo/a4d0a17e-2ba3-11ea-b56b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Калифорнийского университета заявили, что ВИЧ эволюционирует и становится всё заразнее. Такие выводы они сделали, изучив анализы крови более 41 тысячи пациентов.

Биологи собрали данные крови, которую пациенты сдавали в течение десяти лет до начала лечения для постановки диагноза. Оказалось, что за этот период в крови существенно возросло количество вирусных частиц. Так, если в 2007 году на ранних стадиях количество частиц ВИЧ на мл крови составляло 13 020 штук, то в 2016 году — уже 22 100, пишет Nature Communications.

При этом чем больше частиц ВИЧ было в крови, тем больше был шанс у вируса попасть в организм другого человека.

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