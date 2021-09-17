16+

Рубрики

Медиа

Архив

Азия

Восемь человек погибли при крушении судна в Китае

06:59, 19 сентября 2021
Восемь человек погибли при крушении судна в Китае Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На юго-западе Китая на реке перевернулось пассажирское судно. В результате погибли восемь человек, ещё семеро числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в заявлении правительства города Люпаньшуй.

Инцидент произошёл в особом районе Лючжи городского округа Люпаньшуй провинции Гуйчжоу 18 сентября в 16:50 по местному времени (11:50 мск). На реке Цзанкэ перевернулось судно, рассчитанное на перевозку 40 человек.

По состоянию на утро 19 сентября спасателям удалось вытащить из воды тела восьми погибших. Семь человек числятся попавшими без вести. 31 человека удалось спасти.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении самолёта под Иркутском.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео