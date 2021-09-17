Восемь человек погибли при крушении судна в Китае

На юго-западе Китая на реке перевернулось пассажирское судно. В результате погибли восемь человек, ещё семеро числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в заявлении правительства города Люпаньшуй.

Инцидент произошёл в особом районе Лючжи городского округа Люпаньшуй провинции Гуйчжоу 18 сентября в 16:50 по местному времени (11:50 мск). На реке Цзанкэ перевернулось судно, рассчитанное на перевозку 40 человек.

По состоянию на утро 19 сентября спасателям удалось вытащить из воды тела восьми погибших. Семь человек числятся попавшими без вести. 31 человека удалось спасти.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении самолёта под Иркутском.