Восемь человек погибли при крушении судна в Китае

На юго-западе Китая на реке перевернулось пассажирское судно. В результате погибли восемь человек, ещё семеро числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в заявлении правительства города Люпаньшуй.
Инцидент
По состоянию на утро 19 сентября спасателям удалось вытащить из воды тела восьми погибших. Семь человек числятся попавшими без вести. 31 человека удалось спасти.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при крушении самолёта под Иркутском.