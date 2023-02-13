Войска Северной Кореи получили новые боевые задачи ЦТАК: КНДР расширила и переформировала подразделения своей армии

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КНДР изменила стратегическую и тактическую миссии своей армии, а также расширила и переформировала подразделения различных родов и видов войск. Такие перестановки в войсках объяснили «новой ситуацией». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе претворения в жизнь линии и идей великой Трудовой партии Кореи по строительству могучей армии были расширены и переформированы многие части видов и родов войск Корейской народной армии, в соответствии с новой ситуацией и обстановкой поручены важные оперативно-боевые задания, изменена стратегическая и тактическая миссия частей армии в целом, — говорится в сообщении.

Также ЦТАК добавляет, что для частей армии учредили новые знамена. Их продемонстрировали на параде по случаю 75-летия основания армии страны, который прошел 8 февраля.

Ранее сообщалось, что 8 февраля на параде в КНДР также была показана новая, предположительно, твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Северокорейские военные также продемонстрировали ракеты «Хвасон-17», KN-23, которые могут нести ядерную боеголовку, баллистические ракеты малой дальности класса «земля — земля», мобильные установки с крылатыми ракетами, 240-миллиметровые РСЗО, а также 152-миллиметровые САУ.

В Белом доме в свою очередь заявили, что межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», выпущенная ВС КНДР 18 ноября 2022 года в ходе учений, способна достичь американской территории. Она пролетела около тысячи километров и упала в экономической зоне Японии спустя час.