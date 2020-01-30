https://static.news.ru/photo/58800046-432f-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephan Jarvis/Global Look Press

Власти Японии 30 января выдали ордеры на арест бывшего бойца американского спецназа и двух мужчин, которых подозревают в причастности к организации побега экс-главы Nissan Карлоса Гона из Страны восходящего солнца.

Прокуроры разыскивают экс-бойца Сил специального назначения армии США Майкла Тейлора, Джорджа-Антуана Зайека и Питера Тейлора. Одновременно был выписан ордер на арест самого Гона — за то, что тот нелегально покинул территорию Японии.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат Гона Дзюнъитиро Хиронака отказался представлять его интересы. По его мнению, в этом больше нет необходимости, поскольку бизнесмен вряд ли вернётся в Японию. Сам бывший глава Nissan объяснил успех своего побега праздничной расслабленностью. Гон находится в Ливане, который обычно не выдаёт своих граждан в другие страны. Кроме того, между Японией и Ливаном нет соглашения об экстрадиции разыскиваемых лиц. Юристы мужчины надеются, что судебный процесс будет проходить в Ливане, где у Гона есть связи, что может позволить ему восстановить свою репутацию.