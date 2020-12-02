Власти рассказали, когда Таиланд начнёт принимать туристов

https://static.news.ru/photo/9d224c6c-34a2-11eb-898b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Global Look Press

Министр спорта и туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракана сообщил, когда страна откроет границы для зарубежных туристов.

По его словам, таиландские курорты будут закрыты до второго квартала 2021 года.

Необходимо соблюдать осторожность в отношении любого массового ослабления ограничений, — подчеркнул он.

В настоящее время ассоциации отелей и турагентств Таиланда выступают за отмену обязательных требований для въезжающих в королевство, в том числе карантина. Кроме того, они призывают власти организовать «туристические коридоры» с рядом провинций Китая, а также с Сингапуром, Вьетнамом, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Тайванем.

Однако Ратчакитпракана отметил, что на данном этапе это невозможно, поэтому въезд в страну будет и дальше разрешён только для бизнесменов, медиков и дипломатов.

Многие государства охвачены пандемией, поэтому двухнедельный карантин отменить никак нельзя, — добавил он.

Министр также сообщил, что власти КНР советуют проявлять осторожность в ослаблении ограничений и дождаться лета будущего года, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российские туристы не могут легально попасть в страны Юго-Восточной Азии, за исключением Таиланда. Несмотря на это, многие готовы уехать на отдых нелегально.