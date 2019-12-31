https://static.news.ru/photo/d7ece03e-b670-11e9-9666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com

Официальный представитель администрации Гонконга заявил, что местные власти осуждают действия устроивших беспорядки протестующих.

По его словам, шествие изначально было мирным и организованным, передаёт ТАСС.

Вызывает сожаление тот факт, что некоторые мятежники использовали эту возможность для того, чтобы блокировать дороги, ломать светофоры, кидать кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, устраивать поджоги и акты вандализма в банках и магазинах, подвергая людей опасности, — подчеркнул он.

Представитель властей отметил, что сотрудники правоохранительных органов из-за опасности для общества решили досрочно прекратить мероприятие. Они использовали минимальную силу для разгона протестующих.

Как ранее писал NEWS.ru, полиция Гонконга разрешила проведение крупного митинга оппозиции 1 января 2020 года по согласованному маршруту. Акция стартовала в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория в районе Козуэй-бэй и прошла до делового центра города. В ходе мероприятия полицейские задержали около 400 человек.