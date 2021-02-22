Четыре региона Японии просят Токио досрочно отменить режим ЧС по COVID-19

Власти штата Уттаракханд в Индии, где 7 февраля 2021 года сошёл ледник, начали процесс признания погибшими свыше 130 граждан. До этого они числились пропавшими без вести во время стихийного бедствия. По предварительным данным, руководство региона обнародовало официальное распоряжение, позволяющее семьям жертв обращаться за свидетельством о смерти.

В соответствии с законами страны, лица, пропавшие без вести в катастрофе, официально объявляются ушедшими из жизни, если любая информация о них отсутствует в течение семи лет. Но в данном случае...