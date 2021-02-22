Четыре региона Японии просят Токио досрочно отменить режим ЧС по COVID-19

Руководство центральной префектуры Японии — Айти — и западных регионов — Осаки, Киото и Хёго — просят власти страны, на фоне улучшения эпидситуации с COVID-19 досрочно отменить введённый до 7 марта 2021 года из-за распространения коронавируса нового типа режим чрезвычайной ситуации (ЧС). На территории субъектов постепенно падает количество выявляемых случаев заражения, а также пациентов с тяжёлыми симптомами недуга. По данным причинам местные чиновники призвали Токио раньше снять ограничения, а именно к 28 февраля.
Режим ЧС в некоторых префектурах Японии ввели 7 января 2021 года. Сначала на месяц. Позже его продлили в 10 регионах до 7 марта. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока, где живут около 70 млн граждан или свыше 50% населения Японии. По последней информации, за всё время пандемии число заражённых COVID-19 в азиатской стране более 427 тысяч, скончались около 7,5 тысячи граждан,