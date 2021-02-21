Учёный сообщил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19

https://static.news.ru/photo/182cbf46-55fa-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Переболевшим коронавирусом необходимо проводить вакцинацию, когда уровень антител в их организме опустится до «серой зоны». Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В интервью РБК он рассказал , что переболевшим COVID-19 следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Кроме того, анализ на антитела следует сдать сразу после болезни, поскольку темпы их снижения для каждого человека индивидуальны.

У кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие, — сказал Чепурнов.

Вакцинацию нужно делать, когда уровень антител окажется в «серой зоне», то есть между положительным и отрицательным значением. По словам вирусолога, если вирус останется с человечеством надолго, «подкалываться» придётся регулярно.

Если мы будем жить с коронавирусом, нужно будет следить за своим состоянием и периодически «подкалываться» той или иной вакциной — благо их в ближайшее время появятся десятки, — сказал Чепурнов.

При этом он не исключил, что переболевшим COVID-19 может оказаться достаточно всего одной прививки.

Ранее депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил свой выбор прививки — он поставил себе третью зарегистрированную в России вакцину «КовиВак» центра Чумакова. Об этом писал NEWS.ru.