Геннадий Онищенко рассказал, почему привился «КовиВаком»

https://static.news.ru/photo/2e5b7448-2c3c-11eb-8996-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат государственной Думы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил свой выбор прививки — он поставил себе третью зарегистрированную в России вакцину «КовиВак» центра Чумакова. О получении её регистрации 20 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

В общем-то, логика достаточно простая. Моя иммунная система выработала антитела на цельный коронавирус, каким его создала природа, — рассказал он «Комсомольской правде».

Онищенко отметил, что самая первая в России и мире вакцина «Спутник V» работает иначе. В ней взята плазмида, часть генетического кода вируса. Она отвечает за иммунный ответ. Учёные вставили её в другой вирус — и ввели в человеческий организм.

«ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — это синтетический препарат, он сшит искусственным образом.

Депутат отметил, что его выбор остановился на «КовиВаке», потому что «все три препарата поставить нельзя».

«КовиВак» рекомендован для людей 18-60 лет и сейчас проходит третью стадию испытаний на пожилых людях.

Как ранее писал NEWS.ru, Геннадий Онищенко объяснил разработку в России трёх вакцин от COVID-19 тем, что миру требовалось показать место отечественной научной школы. По его словам, сейчас «наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете».