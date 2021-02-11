Онищенко объяснил создание в РФ трёх вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/6b01e102-6cd3-11eb-b5c5-96000091f725_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил разработку в России трёх вакцин от COVID-19 тем, что миру требовалось показать место отечественной научной школы. По его словам, сейчас «наша иммунология сохраняет свои лидерские позиции на планете».

Также бывший главный санитарный врач в беседе с Sobesednik.ru сообщил , что сам уже привился, и отметил разнообразие российских препаратов.

У нас вакцины всех типов, которые существуют: генно-инженерная «Спутник V», синтетическая «векторовская» и третья — классическая, рутинная, ортодоксальная вакцина, с чего всё начиналось, — подчеркнул депутат.

Привиться от коронавируса в России можно препаратом «Спутник V» центра имени Гамалеи. С начала марта станет доступной вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а в начале апреля — «Ковивак» центра имени Чумакова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсутствие традиционной сезонной эпидемии гриппа в России может объясняться пандемией коронавируса. Таким образом, одна инфекция вытеснила другую, считает главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров. Он отметил, что свой вклад в защиту населения внесла и вакцинация от гриппа.