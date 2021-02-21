СМИ: властям Японии не хватает препаратов для вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7f165528-74e0-11eb-b958-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Задержки поставок препаратов для вакцинации пожилых японцев от COVID-19 могут сорвать первоначальный план властей страны по обеспечению граждан лекарством. Людей старше 65 лет должны начать прививать в апреле 2021 года, однако вещество привезут только в некоторые регионы азиатского государства. По данным местных СМИ, проблемы начались из-за дефицита ампул Pfizer.

По словам главы Министерства административной реформы Японии Таро Коно, из-за развёртывания дополнительных линий выпуска вакцин упомянутой компании доставка препарата до мая продолжится в ограниченных объёмах, передаёт агентство Kyodo. Чиновник добавил, что график мероприятий пока не до конца составлен, в Токио не уверены, что успеют закончить вакцинацию граждан старше 65 лет (это около 36 млн человек) в крупных городах точно в срок.

Прививочная кампания в Японии началась на прошлой неделе (15–21 февраля). Премьер-министр Ёсихидэ Суга отметил, что в первую очередь лекарство получат медработники. По информации журналистов, 12 февраля Токио получил первую партию вакцины от Pfizer — в 386 тысяч доз, произведённых на заводе в Бельгии. 21 февраля на острова привезли второй груз — 450 тысяч доз. Всего контракт предусматривает поставку 144 млн доз, достаточных для вакцинации 72 млн граждан. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Накануне сотрудник американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Аманда Кон рассказала о признаках эффективности вакцины от коронавирусной инфекции. По её словам, есть три симптома, которые сообщат пациенту о том, что препарат работает. Она отметила, что первый признак — боль в месте укола. Также привившийся может ощущать усталость. И не стоит опасаться субфебрильной — от 37,1 до 38 градусов — температуры, это вовсе не из-за возможной болезни.

Как ранее писал NEWS.ru, переболевшим коронавирусом необходимо проводить вакцинацию, когда уровень антител в их организме опустится до «серой зоны». Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.