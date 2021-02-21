В США назвали признаки эффективности вакцины от коронавируса

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Сотрудник американского Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Аманда Кон рассказала о признаках эффективности вакцины от коронавирусной инфекции. По её словам, есть три симптома, которые сообщат пациенту о том, что препарат работает.

Она отметила, что первый признак — боль в месте укола. Также привившийся может ощущать усталость. И не стоит опасаться субфебрильной — от 37,1 до 38 градусов — температуры, это вовсе не из-за возможной болезни.

Это не COVID. Это ваше тело строит иммунный ответ на белок, который имитирует заболевание, — приводит слова медика BGR.

Аманда Кон также обратила внимание на то, что подобная симптоматика может наблюдаться в течение нескольких дней. Это не должно беспокоить пациента, так как вакцина работает и формирует защиту от коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, переболевшим коронавирусом необходимо проводить вакцинацию, когда уровень антител в их организме опустится до «серой зоны». Об этом заявил профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он рассказал, что переболевшим COVID-19 следует контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Кроме того, анализ на антитела следует сдать сразу после болезни, поскольку темпы их снижения для каждого человека индивидуальны.