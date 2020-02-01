Вьетнамские власти полностью закрыли авиационное сообщение с Китаем в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
По данным Управления гражданской авиации республики, с 13:00 (09:00 мск) 1 февраля аннулированы все ранее выданные разрешения перелётов между городами двух стран. Запрет касается всех компаний, которые работают на данных маршрутах и будет действовать до особого распоряжения,
Ранее NEWS.ru писал, что во Вьетнаме зафиксирован шестой случай заражения 2019-nCoV. Заразившаяся 25-летняя сотрудница гостиницы контактировала с первыми обнаруженными в этой стране инфицированными - отцом и сыном, которые являются гражданами Китая.
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