Два человека стали жертвами нового типа коронавируса в Республике Корея. Местный центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщил о смерти 54-летней пациентки, у которой было найдено заражение COVID-2019.
Всего за три дня число инфицированных вирусом в стране возросло в четыре раза,
По состоянию на 21 февраля в Южной Корее коронавирус был диагностирован у 204 человек, в том числе у служащих ВМС, ВВС и сухопутных войск, писал NEWS.ru. Из-за этого с 22 февраля военнослужащим запретят покидать базы, брать отпуска или оставаться на ночёвку вне военных объектов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен