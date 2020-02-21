https://static.news.ru/photo/1e7701cc-54b1-11ea-bdd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/Global Look Press

Два человека стали жертвами нового типа коронавируса в Республике Корея. Местный центр по контролю и предотвращению заболеваний сообщил о смерти 54-летней пациентки, у которой было найдено заражение COVID-2019.

Всего за три дня число инфицированных вирусом в стране возросло в четыре раза, отмечает Yonhap.

По состоянию на 21 февраля в Южной Корее коронавирус был диагностирован у 204 человек, в том числе у служащих ВМС, ВВС и сухопутных войск, писал NEWS.ru. Из-за этого с 22 февраля военнослужащим запретят покидать базы, брать отпуска или оставаться на ночёвку вне военных объектов.