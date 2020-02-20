Министерство обороны Республики Корея приняло решение запретить военнослужащим покидать базы, брать отпуска или оставаться на ночёвку вне военных объектов. Ограничительные меры вступят в силу с 22 февраля.
Запрет обусловлен ростом числа случаев заражения коронавирусом нового типа. По состоянию на 21 февраля в Южной Корее COVID-2019 диагностирован у 204 человек,
Вирус врачи обнаружили в том числе у служащих ВМС, ВВС и сухопутных войск. Все три случая заражения были выявлены в районе города Тэгу, где произошла вспышка коронавируса,
Ранее в Южной Корее была зарегистрирована первая смерть, вызванная коронавирусом нового типа, писал NEWS.ru.
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