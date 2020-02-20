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Власти Поднебесной в пятницу сообщили о том, что коронавирус добрался и до китайских тюрем. По их данным, число заболевших заключённых достигло 512 человек.

Как передаёт CNN, в провинции Хубэй, которая стала колыбелью нового коронавируса COVID-2019, болезнь подтвердилась у 271 осуждённого. 230 из них — женщины, отбывающие наказание в одной из колоний Ухани. 41...