https://static.news.ru/photo/ecb2c542-53be-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/AFLO/Global Look Press

Мэр южнокорейского города Тэгу Квон Ен Чжин призвал горожан не покидать дома, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа COVID-19. Тэгу расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, в нём живёт 2,5 млн человек.

В этом городе, а также в близлежащих населённых пунктах за сутки выявили 35 новых случаев заражения. Квон Ен Чжин также обратился к руководству страны за срочной помощью в связи со вспышкой вируса, сообщает Associated Press. Президент Южной Кореи пообещал предоставить городу необходимую поддержку.

По данным корейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, число заразившихся вирусом в Южной Корее возросло до 82 человек.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Чтобы остановить распространение инфекции, в январе в КНР ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 20 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. По информации на 19 февраля, выздоровели 9128 человек в китайской провинции Хубэй и 14 352 — в мире.

В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.