В Южной Корее новый президент, который настроен к России весьма сдержанно

На прошедших 9 марта в Республике Корея (РК) выборах очередного президента страны в упорнейшей борьбе победил представитель консервативной оппозиции, 61-летний бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, который опередил своего конкурента лишь менее чем на один процент. Основой всей внешнеполитической программы нового президента (он официально вступит в должность 10 мая) стал тезис о необходимости активизации военно-политического альянса с США, расширения сотрудничества с Вашингтоном во всех сферах, включая безопасность, оборону, технологии, экономику и так далее.

Юн в целом не скрывал, что, по его мнению, Сеул должен быть верным союзником Соединённых Штатов, а потому высказался за размещение в Корее новых комплексов ПРО США, присоединение Кореи к различным антикитайским инициативам, а также за использование в первую очередь санкций и прочих видов давления на Пхеньян, чтобы заставить того разоружиться.

Что касается России, то долгое время Юн про неё ничего не говорил, отделываясь лишь общими словами о «необходимости развития взаимовыгодного сотрудничества», но после начала РФ специальной военной операции на Украине сразу же перешёл к очень критической риторике в адрес Москвы. Кроме того, главный посыл Юна о том, что Корея — верный союзник США, означает, что Сеул будет помогать Вашингтону реализовывать и остальные программы и инициативы, которые будут иметь целью сдерживание России.

Юн Сок Ёль Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Стоит также учитывать, что Юн не политик, а бывший генеральный прокурор. Прокуратура же в Корее обладает очень широкими полномочиями, а атмосферу внутри неё считают во многом схожей с силовыми структурами. Сам же Юн Сок Ёль известен за свой авторитарный подход и склонность к давлению на собеседников. Нельзя исключать, что при таком президенте Южная Корея активизируется во внешней политике, став одним из наиболее активных «ястребов» из числа союзников США.

Различие во взглядах между консервативной оппозицией Южной Кореи и пока ещё правящим лагерем, который обычно называют «прогрессивно-демократическим», наиболее ярко сейчас видно во внешней политике. Демократы хотя и соглашаются с тезисом о необходимости твёрдого военного политического союза между Сеулом и Вашингтоном, но всё же считают, что Южной Корее стоит действовать более самостоятельно, исходя в первую очередь из собственных интересов, даже если Соединённые Штаты и не особо довольны теми или иными шагами Кореи. В этой связи Ли Чжэ Мён в своей предвыборной платформе подчеркнул, что он считает необходимым развитие сотрудничества с Северной Кореей, сохранение и расширение конструктивных отношений с Китаем. В отношении России демократы также планировали действовать мягко, стремясь к партнёрству, и обычно не выступали в авангарде сторонников антироссийских санкций.

Накануне выборов многие предсказывали крайне напряжённую борьбу между двумя главными претендентами — проправительственным кандидатом от демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мёном и представлявшим ведущую оппозиционную партию Кореи «Сила народа» Юн Сок Ёлем, но всё же мало кто думал, что победителя и проигравшего разделит так малая небольшая разница в голосах.

Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Когда в половине восьмого вечера в среду на всей территории Южной Кореи закрылись участки для голосования, то два основных экзитпола, которые проводили совместно ведущие телерадиовещательные компании и телеканалы Кореи, выдали противоречивый результат. Один предсказал с разницей в 0,6% победу оппозиционера Юн Сок Ёля, а другой с преимуществом в 0,7%, наоборот, указал на проправительственного кандидата, экс-губернатора Ли Чжэ Мёна. Это означало лишь, что придётся ждать подсчёта голосов и преимущество победителя будет очень незначительным.

Только в половине третьего часа ночи в четверг (21:30 9 марта по московскому времени) системы анализа выборов, применяющие технологии функции искусственного интеллекта, выдали наконец свой вердикт, сообщив, что в конце концов победит Юн Сок Ёль, а его итоговое преимущество составит, скорее всего, менее 1%. Когда было подсчитано более 97% голосов, показатель Юна составлял 48,6%, тогда как у Ли — 47,8%. Третий кандидат Сим Сан Чжон получила 2,4%. Окончательные цифры станут известны несколько позже, но они не изменят главный результат. А это означает, что в Южной Корее в ближайшие пять лет, начиная с 10 мая, когда пройдёт церемония инаугурации нового лидера, у власти будут находиться новые политические силы во главе с консервативной партией «Сила народа».

Вскоре Ли Чжэ Мён официально признал своё поражение на выборах, попросив за это прощения у сторонников и партии, и поздравил с победой Юн Сок Ёля, пожелав ему успехов на посту президента страны.