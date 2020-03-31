https://static.news.ru/photo/855bbf38-73d6-11ea-9fab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Японские власти приняли закон о запрете курения в заведениях общественного питания, залах с игровыми автоматами, офисных помещениях, пассажирских судах и вагонах поездов.

Отмечается, что в небольших барах разрешено курение, но заведение обязано визуально проинформировать посетителей соответствующими знаками о том, что в помещении могут находиться курящие люди. Также в крупных заведениях общественно питания допускается создание специальных комнат для курильщиков, однако бары и рестораны отказываются от специальных помещений из-за того, что это экономически невыгодно. Оборудовать заведения специальными помещениями для курильщиков планируют лишь 5% владельцев баров и ресторанов, сообщает ТАСС.

Летом 2019 года в Японии вступил запрет на курение в образовательных, медицинских, государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Министерство здравоохранения России поддержало запрет на курение в коммунальных квартирах. Отмечается, что ограничительная мера защитит права граждан, которые вынуждены дышать табачным дымом из-за курящих соседей по общей квартире.