В Японии выявили рекордное число новых пациентов с COVID

https://static.news.ru/photo/bc95818a-3183-11eb-83c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

За последние сутки в Японии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. За последние 24 часа врачи подтвердили COVID-19 у 2591 жителя страны.

В Токио болезнь была диагностирована у 561 жителя, в Осаке — у 463 человек, сообщает РИА Новости.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом 145,5 тысячи человек, справились с заболеванием 121 тысяча японцев, скончались 2123 жителя страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США — стране с самой неблагоприятной статистикой по коронавирусу в мире — за последние сутки выявили более 200 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последние 24 часа COVID-19 заразились 205 557 жителей США, жертвами заболевания стали 1404 человека.

Работающий в США медик Александр Иванов предрёк глобальную вспышку коронавируса в ближайшее время. По его мнению, суточный прирост новых случаев заражения в Штатах может ускориться до 400 тысяч человек в сутки уже к 20 января.