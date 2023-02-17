В Японии впервые за 29 лет запуск тяжелой ракеты-носителя окончился фиаско

Фото: JAXA

В Японии впервые за 29 лет запуск новой ракеты прошел неудачно, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA). По информации издания, испытание было отменено за секунды до старта. Уточняется, что причиной срыва запуска стали проблемы с двигателями.

Трансляция мероприятия велась онлайн. Ее зрителями в момента отказа двигателей были около 80 тысяч человек. Представители JAXA уточнили, что основной двигатель ракеты благополучно завелся, но ускорители запустить не удалось. Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.

Что касается сегодняшнего запланированного запуска ракеты-носителя H3, у нас есть отчет о том, что основной двигатель загорелся, а SRB-3 — нет. Мы подтверждаем ситуацию, — сообщили в JAXA.

Ожидалось, что ракета будет стартовать на орбиту с оптическим спутником дистанционного зондирования Земли ALOS-3.

В 2018 году запуск частной ракеты, принадлежащей японской Interstellar Technologies Inc., окончился неудачей: сразу после старта она преодолела несколько десятков метров, однако внезапно упала на место взлета и взорвалась, вызвав сильный пожар. В результате инцидента никто не пострадал.