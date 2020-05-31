В Японии продолжает снижаться число выявляемых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/f0fcdb20-a34f-11ea-ae50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Минздрав Японии опубликовал данные, согласно которым, уже два дня подряд в стране уменьшается показатель прироста случаев заражения COVID-19.

За последние сутки новое заболевание выявили у 35 человек, 5 из них живут в Токио. За всё время зафиксировано 17 624 случая заболевания коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, в полночь 1 июня Токио вступит во вторую фазу снятия карантинных ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила губернатор Юрико Коикэ. Во время второго этапа в городе смогут вновь открыться школы, центры репетиторства, спортивные залы, театры, торговые центры и другие точки, не торгующие товарами и услугами первой необходимости.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио был отменён 25 мая. Решение о снятии режима ЧС на всей территории Японии было связано с резким сокращением числа новых случаев заражения инфекцией.