В Японии дипломы об окончании вместо студентов получают роботы

В одном из университетов дипломы об окончании вручают роботам. Они облачены в студенческую мантию. А к месту, где должно находиться лицо, прикреплён экран. Студенты выходят на связь и в режиме онлайн наблюдают за происходящим, передает в Twitter издание Global Times.

Take a look at how Japanese college students go through their graduation ceremony, while the #COVID19 pandemic assault continues. pic.twitter.com/sCsYhmvjUL