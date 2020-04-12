В Японии дипломы об окончании вместо студентов получают роботы

https://static.news.ru/photo/59dabc5a-7cd3-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Выпускные церемонии в японских вузах из-за пандемии коронавируса проходят без личного участия студентов.

В одном из университетов дипломы об окончании вручают роботам. Они облачены в студенческую мантию. А к месту, где должно находиться лицо, прикреплён экран. Студенты выходят на связь и в режиме онлайн наблюдают за происходящим, передает в Twitter издание Global Times.

Take a look at how Japanese college students go through their graduation ceremony, while the #COVID19 pandemic assault continues. pic.twitter.com/sCsYhmvjUL — Global Times (@globaltimesnews) April 12, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Московский государственный университет организует государственные экзамены и защиту дипломных работ в онлайн-режиме из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По словам ректора вуза Виктора Садовничего, более 10,6 тысячи выпускников будут проэкзаменованы государственной комиссией в удалённом режиме — после идентификации личности преподаватели будут видеть экзаменуемого, слышать ответы на вопросы, а затем ставить оценку.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,78 млн человек, погибли свыше 108,8 тысячи, выздоровели 405,9 тысячи.

В России на 12 апреля зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.