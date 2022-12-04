В Вьетнаме арестовали экс-сотрудников посольств по делу о коррупции

Во Вьетнаме арестованы бывшие сотрудники посольств страны в России Анголе. Их подозревают в коррупции при организации вывозных рейсов для соотечественников из-за рубежа во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте Министерства общественной безопасности Вьетнама.

Речь, в частности идет, о Ли Тиен Хунге, который ранее занимал должность первого секретаря посольства Вьетнама в России, экс-сотруднике дипмиссии в Анголе Ву Нгок Мине, а также замначальника отдела воздушного транспорта Управления гражданской авиации Вьетнама Ву Хонг Куанге и ряде других лиц. Им вменяется получение взяток от бизнесменов, которые принимали участие в подготовке программы вывозных рейсов в разгар пандемии.

В ведомстве отметили, что расследование дела о масштабных нарушениях при организации вывозных рейсов продолжается. В числе его фигурантов замглавы МИД Вьетнама То Ань Зунг, завотделом международных отношений аппарата правительства Нгуен Тхань Хай и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее сообщалось, что в Молдавии освободили из-под домашнего ареста экс-президента Игоря Додона. Его обвиняют в получении взятки в размере до $1 млн от олигарха Владимира Плахотнюка. Политик остается под юридическим контролем и обязан являться в прокуратуру по первому требованию.