В Турции зафиксировано распространение опасных комаров

Турецкие специалисты зафиксировали на территории страны стремительное распространение азиатского тигрового комара.
По данным HabberTurk, большие скопления насекомых
Как утверждает доцент Стамбульского университета Керем Этера, данный вид атакует человека в течение всего дня. Он намного агрессивнее, нежели другие комары, и может переносить жёлтую лихорадку или вирус Зика. Кроме того, укус азиатского тигрового комара провоцирует повышенную аллергическую реакцию в виде длительного зуда и покраснения.
Ранее NEWS.ru писал, что гражданка Нидерландов заразилась лихорадкой денге на юге Франции. Её укусил комар в коммуне Ла-Круа-Вальме, что на юге страны.
Женщина заболела в августе 2020 года. Диагноз поставили уже в Нидерландах. О её нынешнем состоянии ничего не известно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен