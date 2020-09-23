В Турции зафиксировано распространение опасных комаров

https://static.news.ru/photo/ad4a64f4-fdb0-11ea-b0e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: James Gathany/CDC

Турецкие специалисты зафиксировали на территории страны стремительное распространение азиатского тигрового комара.

По данным HabberTurk, большие скопления насекомых обнаружили в крупных районах Стамбула. Примечательно, что ранее такие комары не появлялись в Турции. По мнению исследователей, азиатские тигровые комары могут легко адаптироваться.

Как утверждает доцент Стамбульского университета Керем Этера, данный вид атакует человека в течение всего дня. Он намного агрессивнее, нежели другие комары, и может переносить жёлтую лихорадку или вирус Зика. Кроме того, укус азиатского тигрового комара провоцирует повышенную аллергическую реакцию в виде длительного зуда и покраснения.

Ранее NEWS.ru писал, что гражданка Нидерландов заразилась лихорадкой денге на юге Франции. Её укусил комар в коммуне Ла-Круа-Вальме, что на юге страны.

Женщина заболела в августе 2020 года. Диагноз поставили уже в Нидерландах. О её нынешнем состоянии ничего не известно.