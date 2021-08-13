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В Турции число жертв наводнений выросло до 44 человек

15:20, 14 августа 2021
В Турции число жертв наводнений выросло до 44 человек Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press
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До 44 человек выросло количество жертв наводнений и селей в причерноморском районе Турции. Об этом сообщает правительственное управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В провинции Кастамону погибли 36 человек, в Синопе — семь, в Бартине — один. Кроме этого, в Синопе девять человек попали в больницы с различными ранениями.

Из-за разгула стихии в турецком Причерноморье разрушены дома, выведены из строя дороги и мосты. Местные жители сообщают в соцсетях о сотнях пропавших без вести. Спасатели ведут их поиски. В связи с наводнениями в регионе эвакуировали более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что наводнения на севере Турции стали причиной гибели как минимум 38 человек. Наиболее пострадавшие от стихии районы 13 августа посетил президент страны Реджеп Эрдоган.

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