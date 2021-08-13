В Турции число жертв наводнений выросло до 44 человек

До 44 человек выросло количество жертв наводнений и селей в причерноморском районе Турции. Об этом сообщает правительственное управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В провинции Кастамону погибли 36 человек, в Синопе — семь, в Бартине — один. Кроме этого, в Синопе девять человек попали в больницы с различными ранениями.

AFAD, sel nedeniyle Kastamonu, Sinop ve BartÄ±n'daki can kaybÄ±nÄ±n 44'e yÃ¼kseldiÄini aÃ§Ä±kladÄ±. — AA CanlÄ± (@AACanli) August 14, 2021

Из-за разгула стихии в турецком Причерноморье разрушены дома, выведены из строя дороги и мосты. Местные жители сообщают в соцсетях о сотнях пропавших без вести. Спасатели ведут их поиски. В связи с наводнениями в регионе эвакуировали более двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что наводнения на севере Турции стали причиной гибели как минимум 38 человек. Наиболее пострадавшие от стихии районы 13 августа посетил президент страны Реджеп Эрдоган.