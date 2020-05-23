В Токио выявили рекордно низкое число заражённых коронавирусом

Фото: Du Xiaoyi/Xinhua​​​​​​​/Global Look Press

В Таиланде 23 мая зафиксировали три новых заражения коронавирусом. Об этом сообщил помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Пханпрапха Йонтракун.

Среди новых пациентов — двое граждан Таиланда и один иностранный гражданин. Иностранный пациент — гражданин Италии 42 лет, госпитализированный на Пхукете, — приводит его слова РИА Новости. По его словам,...