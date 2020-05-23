Азия

В Токио выявили рекордно низкое число заражённых коронавирусом

14:42, 23 мая 2020
Фото: Du Xiaoyi/Xinhua​​​​​​​/Global Look Press

Всего двух заражённых коронавирусом выявили в Токио за прошедшие сутки. Это самый низкий показатель с 7 апреля, когда в японской столице ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общее число заболевших составляет 17 280 человек, в числе которых 712 пассажиров круизного судна Diamond Princess. За сутки зафиксировано 25 заражённых.

Жертвами COVID-19 в Японии стали 833 человека, 180 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Выздоровели 13 685 человек, передаёт NHK.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что наличие у человека с положительным анализом на коронавирус иммуноглобулинов группы М говорит о том, что он находится на ранней стадии болезни. По его словам, такой человек должен быть на карантине.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях