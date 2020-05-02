В Таиланде выявлено минимальное количество случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/16eebdac-8c63-11ea-997f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuttachai Kongprasert/Keystone Press Agency/Global Look Press

За сутки в Таиланде зарегистрированы всего шесть новых заболевших коронавирусом. Данный показатель является самым низким уже второй день подряд с 11 марта. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения королевства.

Сейчас общее число заразившихся в Таиланде достигло 2966. При этом, по данным Минздрава, за прошедшие сутки ни один из пациентов с COVID-19 не скончался. Всего в королевстве жертвами болезни стали 54 человека, в том числе один россиянин.

13 пациентов за прошедшие сутки выписали, а в общей сложности излечиться удалось 2732 пациентам. Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Таиланде 13 января, а 22 марта медики заметили крупный однодневный прирост числа заражённых — 188 человек, передаёт ТАСС.

После этого королевство приняло меры по предотвращению распространения COVID-19 и ввело комендантский час с 22:00 до 04:00. Тем, кто нарушает режим, грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Как писал NEWS.ru, ранее оставшийся без денег россиянин поселился в храме в Таиланде.