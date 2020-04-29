Оставшийся без денег россиянин поселился в храме в Таиланде

https://static.news.ru/photo/07f8b52e-8a0a-11ea-a24f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Gollnisch/Global Look Press

Отдыхавший на тайском острове Самуи 25-летний студент из России не смог вернуться на родину из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса. Иван, оставшись без денег, нашёл приют в храме в провинции Сураттхани.

С 26 марта молодой человек помогает монахам, а те предоставляют ему еду и место для ночлега. Россиянин занимается уборкой помещений и готовит бесплатные обеды для местных жителей, пишет Bangkok Post.

В провинции Краби застрявшие в Таиланде супруги из России поселились в пещере. Их нашли полицейские и отправили в отель, который в период карантина обслуживает иностранцев, сообщал NEWS.ru.