Оставшийся без денег россиянин поселился в храме в Таиланде

Отдыхавший на тайском острове Самуи 25-летний студент из России не смог вернуться на родину из-за отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса. Иван, оставшись без денег, нашёл приют в храме в провинции Сураттхани.
С 26 марта молодой человек помогает монахам, а те предоставляют ему еду и место для ночлега. Россиянин занимается уборкой помещений и готовит бесплатные обеды для местных жителей,
В провинции Краби застрявшие в Таиланде супруги из России поселились в пещере. Их нашли полицейские и отправили в отель, который в период карантина обслуживает иностранцев, сообщал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен